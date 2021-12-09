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Mustafa Demir

Mustafa Demir
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Palavar Mahallesinden merhum Karadayı Mevlit Demir’in oğlu, Recep merhum İsmail, Ahmet merhume Yeter ve Elif kardeşlerin kardeşi, Yeter Demir’in eşi, Ahmet, İkizpınar İmam Hatibi Ekrem, Osman, Şenay, Şermin, Lale ve Lermin kardeşlerin babası Mustafa Demir vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Aralık Cuma günü Cuma namazından sonra Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınarak Tepebaşı Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi barakalar girişi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 543 660 39 79 oğlu Ahmet,

0 545 941 30 40 oğlu Ekrem,

0 553 623 90 90 oğlu Osman.

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Mustafa Demir
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