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Mustafa Apdik 72 yaşında

Mustafa Apdik 72 yaşında
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Apdikler kabilesinden Hacı Ahmet ve Kerime Apdik ailesinin oğlu, Zübeyde Apdik’in eşi, Mehmet, Ahmet, Reşat Apdik ile Zekiye, Gülşen, Sema kardeşlerin kardeşi, Serdar, Murat, Gülhan, Mehtap kardeşlerin babası, Mehmet Yeşil’in kayınpederi belediyeden emekli Mustafa Apdik vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Nisan Perşembe günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi, Yakupoğlu Pide Fırını karşısı Oba Kent’teki hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0535 772 5647 oğlu Serdar

0507 376 1358 oğlu Murat

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Mustafa Apdik 72 Yaşında
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