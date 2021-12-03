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Mustafa Aksoy 65 yaşında

Mustafa Aksoy 65 yaşında
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Akbayır Mahallesinden olup İstanbul'da ikamet eden eskiden güneşli mahallesi Mustafa Kemal caddesinde ikamet eden fırıncı Mehmet ve Arefe Aksoy'un oğlu, Ferhat , Faruk, Mehmet, Sibel kardeşlerin babası, Sevgi, Sevilay, Selma, Ayşe ,Fadul ,Osman , Sibel ve Döne kardeşlerin  kardeşi Mustafa Aksoy 02 Aralık 2021 Perşembe vefat etmiştir. Cenazesi 04 Aralık 2021 Cumartesi günü Akbayır mahallesinde öğle namazından sonra namazı kılınarak  Akbayır mezarlığına defnedilecek 

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