Mustafa Aksoy 65 yaşında

Akbayır Mahallesinden olup İstanbul'da ikamet eden eskiden güneşli mahallesi Mustafa Kemal caddesinde ikamet eden fırıncı Mehmet ve Arefe Aksoy'un oğlu, Ferhat , Faruk, Mehmet, Sibel kardeşlerin babası, Sevgi, Sevilay, Selma, Ayşe ,Fadul ,Osman , Sibel ve Döne kardeşlerin kardeşi Mustafa Aksoy 02 Aralık 2021 Perşembe vefat etmiştir. Cenazesi 04 Aralık 2021 Cumartesi günü Akbayır mahallesinde öğle namazından sonra namazı kılınarak Akbayır mezarlığına defnedilecek