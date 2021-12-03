Akbayır Mahallesinden olup İstanbul'da ikamet eden eskiden güneşli mahallesi Mustafa Kemal caddesinde ikamet eden fırıncı Mehmet ve Arefe Aksoy'un oğlu, Ferhat , Faruk, Mehmet, Sibel kardeşlerin babası, Sevgi, Sevilay, Selma, Ayşe ,Fadul ,Osman , Sibel ve Döne kardeşlerin kardeşi Mustafa Aksoy 02 Aralık 2021 Perşembe vefat etmiştir. Cenazesi 04 Aralık 2021 Cumartesi günü Akbayır mahallesinde öğle namazından sonra namazı kılınarak Akbayır mezarlığına defnedilecek
Mustafa Aksoy 65 yaşında
03 Aralık 2021 Cuma 22:39