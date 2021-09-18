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Musa Körler 80 yaşında

Musa Körler 80 yaşında
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İncecik Mahallesi’nden Şıh Hamit Körler’in oğlu, Hamit, Nizamettin, Metin, Zahittin, Şaziment, Ayşe, Hatun, Hatice, Zöhre ve Münire kardeşlerin babası, Ramazan Körler’in kardeşi, Mevlit Ahmet Yalçınöz, İdris Altıntaş, Hacı Ahmet Güzel ve Erol Belgin bacanakların kayınbabası Musa Körler vefat etmiştir. Cenazesi, 19 Eylül Pazar günü İncecik Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İncecik Mahallesi’ndeki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0532 647 8536 oğlu Hamit

0535 235 3170 oğlu Zahittin.

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Anahtar Kelimeler:
Musa Körler 80 Yaşında
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