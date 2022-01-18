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Murat Atasayar 

Murat Atasayar 
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Merhum Ali ve Fatma Atasayar ailesinin oğlu, merhum İhsan, merhum Hikmet, Mehmet, Abdullah, Ahmet Atasayar, Hatice Sevinçler, Nuran Altıok, Fatoş Topsakal’ın ağabeyleri, Yüksel Altıok, Celalettin Sevinçler ve İsmet Topsakal’ın kayınbiraderi, Ali, Sinan, İlkay, Ömer  ve Enes Atasayar’ın babaları, üç torun dedesi Murat Atasayar  18 Ocak.2022 tarihinde Tekirdağ/Çerkezköy’de vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Ocak 2022 Çarşamba günü öğle namazından sonra Çerkezköy’de defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

Kardeşi Abdullah Atasayar 0 542402 95 88

Kardeşi Ahmet Atasayar 0 532741 13 84

Oğlu Ali Atasayar 0 533 415 02 20

Oğlu Sinan Atasayar 0 546 626 73 81

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