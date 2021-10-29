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Münip Özatay 81 yaşında

Münip Özatay 81 yaşında
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Münip Özatay 81 yaşında

Köprübaşı mahallesinden Marangoz Atayı namı ile anılan Mehmet ve Zeynep Özatay’ın oğlu, merhum İdris, Ramazan, Mehmet Ali, Mustafa Özatay, Nazlı Doğan ve Fatma Uzun’un kardeşleri, Fulya, Zeynep, Banu, Nilüfer ve Fatma kardeşlerin babaları, İbrahim Uzun, Galip Polat ve Kürşat Aköz’ün kayınpederleri 8 torun dedesi emekli öğretmen Münip Özatay Mersin’de vefat etmiştir. Cenazesi 29 Ekim 2021 Cuma günü ikindi namazından sonra Mersin Çiftlikköy Mezarlığına defnedilecektir. Taziye Covid 19 tedbiri nedeniyle telefonla kabul edilecektir. 

Taziye telefonları

Kızı Fulya Özatay 0505 221 32 49

Kızı Zeynep Uzun 0533 429 45 98

Torunu Anıl Pehlivan 0505 726 28 38

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Münip Özatay 81 Yaşında
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