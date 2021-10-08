Münevver Kuşoğlu 91 Yaşında

Dedeler ailesinden Şevket Dedeler ve Fadime Dedeler'in kızı, Merhum Ahmet Kuşoğlu'nun eşi, Nermin Dal ve Merhum Nedim Kuşoğlunun annesi, Merhum Ahmet Dedeler, Mustafa Dedeler, Ali Dedeler, Merhum Şükriye Çetin, Merhum Fadime Ayçiçek, Zeynep Üstün, Lütfiye Bayar , Refika Köleli'nin kardeşi, Mustafa Dal ve Nesrin Kuşoğlu'nun kayınvalidesi, Dilek, Mine, Salih'in anneannesi, Ahmet ve Idil'in babaannesi Münevver Kuşoğlu 6 Ekim 2021 Çarşamba günü İstanbul’da vefat etmiştir.İikindi saatinde İstanbul, Çekmeköy Yukarı Baklacı mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için kızı Nermin Dal :0532 746 46 01