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Mükremin İlhan 76 yaşında

Mükremin İlhan 76 yaşında
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Mükremin İlhan 76 yaşında,

Karaağaç mahallesi İstanbullular kabilesinden merhum Cemal ve Hatice İlhan ailesinin oğlu, Şükrü, Abdurrahman, Mustafa, Nuri, Abdülkadir, Fethiye, Remziye ve Leman kardeşlerin kardeşi, Karayollari Personeli Hakan, BOTAŞ personeli Haluk İlhan ve Hatice Öztürk kardeşlerin babası, Mehmet Öztürk ve Derya Funda İlhan'ın kayınbabası, Mustafa, Nedim, Tahsin, Halis, Fatih, Nahide, Münire ve Meral Baydemir'in enisteleri, eski sanayi esnaflarından Mükremin İlhan vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Aralık 2021 Cuma günü cuma namazından sonra Hocazade camisinde cenaze namazı kalınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Pınarbaşı mahallesi Saraybosna parkı karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar : 

0 535 849 56 46 Hakan İlhan 

0 542 275 66 26 Haluk İlhan 

0 542 257 46 46 Memet Öztürk

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