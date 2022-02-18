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Mikdat Güneş 71 yaşında

Mikdat Güneş 71 yaşında
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Miktad Güneş 71 yaşında, 

Aslen Ekinözü Kandil mahallesinden Musa ve Selver Güneşin Oğlu , Ahmet merhum Rıza Güneş ve merhume Fadime Görür kardeşlerin kardeşi . Abide Güneşin eşi , Malatya Kuveyt Türk şube müdürü Halil Ibrahim Güneş Selver Gücükoğlu Fatma Yılmaz babaları Ali Ihsan Gücükoğlu ve Şeker Fab. Personeli elektronikci Bülent Yılmaz bacanakların kayınbabası emekli Öğretmen Mikdat Güneş 71 yaşında vefat etmiştir . 

19/02/2022 Cumartesi günü öğle namazından sonra Türkköyü camiinden alınıp Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. 

Toki C 12 blok kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Halil Ibrahim Güneş 

0 505 216 76 86

damadı Ali ihsan Gücükoğlu 

0 536 209 08 46

Damadı Bülent Yılmaz 

0 544 890 69 53

Yiğeni Ismail Gündoğar  

0 545 480 37 30

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