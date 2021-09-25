Mihriban Bağcı 42 yaşında
Ekinözü ilçesinden ceza infaz kurumundan emekli Hasan ve Emine Bağcı ailesinin kızı; Makbule, Durdu Mehmet, Sinan, Fatma ve Tuna kardeşlerin kardeşi, Mustafa Ali Doğan ve Adil Kösecioğlu’nun baldızı Mihriban Bağcı vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Pazar günü Elbistan’da Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ekinözü ilçe merkezinde dedesinin evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0544 712 1440 babası Hasan Bağcı
0542 347 7180 kardeşi Tuna.