Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor  
Kömür fiyatlarında yükseliş fırtınası sürüyor...
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Polisten anaokulu öğrencilerine eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine...
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
Maden işçisinden Başkan Bölükbaşı’na güvenoyu
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi açıklandı
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi...
banner191
banner162

Mihriban Bağcı 42 yaşında

Mihriban Bağcı 42 yaşında
banner167

Mihriban Bağcı 42 yaşında

Ekinözü ilçesinden ceza infaz kurumundan emekli Hasan ve Emine Bağcı ailesinin kızı; Makbule, Durdu Mehmet, Sinan, Fatma ve Tuna kardeşlerin kardeşi, Mustafa Ali Doğan ve Adil Kösecioğlu’nun baldızı Mihriban Bağcı vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Eylül Pazar günü Elbistan’da Ulu Cami’inde öğle namazına müteakip kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Ekinözü ilçe merkezinde dedesinin evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 712 1440 babası Hasan Bağcı

0542 347 7180 kardeşi Tuna.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.