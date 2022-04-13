Yakuplar kabilesinden merhum Halit Soydan’ın oğlu, Ramazan, Durdu Mehmet, Yıldız ve Meryem kardeşlerin kardeşi, Ömer, Kazım, Hakkı Fatih ve Mustafa kardeşlerin babaları, Milli Eğitim personeli İlhan Soydan’ın amcası, Mevlüt Soydan vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Nisan Pazartesi günü Büyükyapalak mahallesinde defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Büyükyapalak Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 545 930 92 29 Oğlu Ömer Soydan,
0 530 468 63 45 Kamil Soydan,
0 545 576 71 56 İlhan Soydan.