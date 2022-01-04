Mevlüt Kuşcu 78 Yaşında;

Çatova (Maraba) Mahallesi Kuşcular (Şerifler) kabilesinden Merhum Mevlüt ve Zeliha Kuşcu ailesinin torunu, Adem Durdu olarak tanınan merhum Durdu Kuşcu'nun yeğeni, Mehmet Kuşcu, Merhum Yusuf Kuşcu, İsrafil Kuşcu, Şefkat General ve Aysel Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Çatova mahallesi Çetinler kabilesinden ve Usta Bekir olarak tanınan rahmetli Bekir ve Havva ÇETİN ailesinin damadı, Zekiye Kuşcu'nun eşi, emekli astsubay Ömer, Elbistan’da esnaf Şeref, pazarlamacı Selahaddin, Hüseyin Kuşcu ve Nesrin Horuz kardeşlerin babası, Raif Horuz'un kayınbabası, İbrahim Türkmen, Mehmet Ali Özcan, İsmail Kebeli, Hanifi Cırık, Ayhan Yıldız ve Bekir Sungur bacanakların bacanağı, Mevlüt Kuşcu 03 Ocak 2022 Pazartesi günü uzun zamandır muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 04 Ocak 2022 Salı günü öğle namazından sonra Çatova Merkez camiinde kılınan cenaze namazından sonra Çatova kabristanlığına defnedilecektir.

Taziye ve Kur’an-ı Kerim’i Çatova köyü Küme evler kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye İçin Telefonlar

0 505 670 93 17 Ömer Kuşçu Oğlu

0 544 390 06 95 Şeref Kuşçu Oğlu

0 549 791 53 09 Selahaddin Kuşçu Oğlu

0 546 488 74 11 Hüseyin Kuşçu oğlu