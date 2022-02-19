Mevlüt Doğan 50 yaşında

Uncular mahallesinden merhum Osman Doğan’ın oğlu, Mehmet Doğan Derviş Doğan Ali Doğan ve Kenan Doğan’ın kardeşi, Mahmut doğan Mükremin doğan’ı babası, fırıncı esnaflarından Mevlüt Doğan vefat etmiştir.
Cenazesi 20 Şubat 2022 pazar günü bahçelievler mahallesi öğlen namazına müteakip Veysel Karani camiinde kılınarak Esentepe mezarlığına defin edilecektir.
Taziye için telefonlar
abisi Mehmet Doğan
0535 6599458
abisi Derviş Doğan
0534 5712834
Kardeşi Ali Doğan
0534 8512400
kardeşi Kenan Doğan
0543 9389846
Oğlu Mahmut doğan
0541 7479825
oğlu Mükremin doğan
0539 4323170