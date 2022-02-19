Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Valilik, hurda araçlar için genel emir yayınladı
Valilik, hurda araçlar için genel...
MAPEG’ten bir maden sahasına daha işletme ruhsatı onayı
MAPEG’ten bir maden sahasına daha...
23 kişinin alınacağı geçici işe 775 başvuru!
23 kişinin alınacağı geçici işe...
9 mahalledeki 113 adet hazine arazisi satılacak
9 mahalledeki 113 adet hazine...
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
banner191
banner162

Mevlüt Doğan 50 yaşında

Mevlüt Doğan 50 yaşında
banner167

Uncular mahallesinden merhum Osman Doğan’ın oğlu, Mehmet Doğan Derviş Doğan Ali Doğan ve Kenan Doğan’ın kardeşi, Mahmut doğan Mükremin doğan’ı babası, fırıncı esnaflarından Mevlüt Doğan vefat etmiştir. 

Cenazesi 20 Şubat 2022 pazar günü bahçelievler mahallesi öğlen namazına müteakip Veysel Karani camiinde kılınarak Esentepe mezarlığına defin edilecektir. 

 Taziye için telefonlar 

abisi Mehmet Doğan 

0535 6599458 

abisi Derviş Doğan 

0534 5712834

Kardeşi Ali Doğan 

0534 8512400 

kardeşi Kenan Doğan 

0543 9389846

Oğlu Mahmut doğan 

0541 7479825 

oğlu Mükremin doğan 

0539 4323170

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.