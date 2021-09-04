Mevlid-i Şerif'e Davet / Demirci Cuma Doğan
04 Eylül 2021 Cumartesi 15:51
04 Eylül 2021 Cumartesi 15:51
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cennet makamı âli olsun Rabbim merhameti ile yargılasın Ailesine mevlam sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Mevlid-i şerifinizi ALLAH kabul eylesin
Cuma ustaya'da ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun