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Mevlid-i Şerif'e Davet / Demirci Cuma Doğan

Mevlid-i Şerif'e Davet / Demirci Cuma Doğan
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Anahtar Kelimeler:
Mevlidi Şerife Davet Demirci Cuma Doğan
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İrfan YILMAZ- İstanbul 5 gün önce

Mevlid-i şerifinizi ALLAH kabul eylesin
Cuma ustaya'da ALLAH gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Sait Anteplioglu 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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M gülbay çanakkale 4 gün önce

Merhuma Allah rahmet etsin mekânı cennet makamı âli olsun Rabbim merhameti ile yargılasın Ailesine mevlam sabırlar versin

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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