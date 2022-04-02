Yukarı Ortaören mahallesinden Abdullah Kılıç’ın eşi, Battal Taş ve Döne Taş’ın kızı, Nurettin Taş, Ali Taş, Elif Taş’ın ablası, Döne, Eyüp, Hamide, Selver kardeşlerin annesi, Hüseyin Bolat, Mehmet Kılıç’ın kayınvalidesi Meryem Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye telefonu:
0542 714 47 05 oğlu Eyüp Alkaya
0544 696 15 08 damadı Mehmet Kılınç
0352 470 16 69 damadı Hüseyin Bolat
Meryem Kılınç 82 yaşında
02 Nisan 2022 Cumartesi 13:30
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN