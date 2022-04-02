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Meryem Kılınç 82 yaşında

Meryem Kılınç 82 yaşında
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Yukarı Ortaören mahallesinden Abdullah Kılıç’ın eşi, Battal Taş ve Döne Taş’ın kızı, Nurettin Taş, Ali Taş, Elif Taş’ın ablası, Döne, Eyüp, Hamide, Selver kardeşlerin annesi, Hüseyin Bolat, Mehmet Kılıç’ın kayınvalidesi Meryem Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazından sonra Hocazade camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye telefonu:
0542 714 47 05 oğlu Eyüp Alkaya
0544 696 15 08 damadı Mehmet Kılınç
0352 470 16 69 damadı Hüseyin Bolat 
 

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Kılınç 82 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Etem KUL 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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