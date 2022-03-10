Meral Şehitoğulları 62 yaşında

Aslen Güblüce köyünden olup merhum Mustafa ve Ümmühani Şehitoğulları ailesinin kızı, merhum marangoz Hamit Şehitoğulları’nın kız kardeşi, Mustafa Kayhan ve Teoman Bildirici'nin teyzesi Meral Şehitoğulları 09 Mart 2022 Çarşamba günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi Final Okulları yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon

Teoman Bildirici 0531 777 54 32

Mustafa Kayhan 0546 882 45 51