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Meral Şehitoğulları 62 yaşında 

Meral Şehitoğulları 62 yaşında 
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Meral Şehitoğulları 62 yaşında 
Aslen Güblüce köyünden olup merhum Mustafa ve Ümmühani Şehitoğulları ailesinin kızı,  merhum marangoz Hamit Şehitoğulları’nın kız kardeşi, Mustafa Kayhan ve Teoman Bildirici'nin teyzesi Meral Şehitoğulları 09 Mart 2022  Çarşamba günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi Final Okulları yanı kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefon 
Teoman Bildirici 0531 777 54 32
Mustafa Kayhan 0546 882 45 51

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Anahtar Kelimeler:
Meral Şehitoğulları 62 Yaşında
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