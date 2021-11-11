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Memet Yıldırım 57 yaşında,

Memet Yıldırım 57 yaşında,
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Memet Yıldırım 57 yaşında,

Söğütlü mahallesinden Battal Durmuş ve Medine Yıldırım ailesinin oğlu, Battal Yıldırım'ın damadı, Kadir, Muttalip, Yakup, merhum Hüseyin ve Mevlüt Yıldırım kardeşlerin kardeşi, Kahraman, Hüseyin, Gamze ve Tuğçe kardeşlerin babası, Hatun Fadime Yıldırım'ın eşi, Yanık Mehmet namı ile anılan Memet Yıldırım 3  Kasım 2021 günü İzmir'de vefat etmiştir. 

Cenazesi Elbistan'a getirilerek 4 Kasım 2021 günü aile mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 545 371 37 79 amca oğlu Memet 

0 545 452 58 54 oğlu Kahraman 

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