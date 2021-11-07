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Meliha Kaya 72 yaşında

Meliha Kaya 72 yaşında
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Meliha Kaya 72 yaşında
Aslen Alemdar mahallesi'nden olup Afşin de ikamet eden merhum Ömer Kaya'nın eşi, merhum Mehmet, İsmet ve Nevzat Kaya kardeşlerin annesi, Meliha Kaya vefat etmiştir. Cenazesi 08 Kasım 2021 pazartesi günü ikindi namazından sonra Afşin asri mezarlığı'nda namazı kılınarak, asri mezarlığa defin olunacaktır.. 
Taziyesi Afşin Kale mahallesi öğretmenevi arkasında yapılacaktır. 
Taziye için telefonlar 
Oğlu Nevzat Kaya 
0 544 213 90 46
İsmet Kaya
0049 17 77 88 32 46

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