Melek Dal 86 yaşında,
Kızılcaoba mahallesinden(merhum Palancı Durmuş ve Zeynep Yelegen) in kızı Akören mahallesinden merhum Mehmet Dal'ın eşi , İsmail, merhum Recep ,Fadime, Mukadder, Ayten, Ayşe ,Hikmet kardeşlerin annesi
Fahri Ergen, Yahya Kırlangıçlar ,
Mustafa Köleli ,Fatih Güzelöz ,
Ahmet Dal bacanakların kayınvalideleri Melek Dal vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Ulucaminden alınarak gariplik mezarlıgına defnedilecektir.
Kur'an-ı ve taziyesi Güneşli mahallesi Tepebaşı caddesi Nilüfer sokak kendi hanesinde okunacaktır
İrtibat telefonlar
Oğlu ismail :0539 822 8463
Damadı Fahri : 0542 7412008
Damadı Mustafa
0542 810 83 05
Damadı Ahmet :
0533 553 0053
Damadı Fatih :
0 545 521 65 24