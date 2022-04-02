Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
14 kadronun tamamı boş kaldı
14 kadronun tamamı boş kaldı
TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato ilan etti
TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato...
Karın atardamarı tıkalı olan hastaya hayat kurtaran operasyon
Karın atardamarı tıkalı olan hastaya...
Minik elleri ile fidan diktiler
Minik elleri ile fidan diktiler
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35 zam geldi
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde...
banner191
banner162

Melek Dal 86 yaşında

Melek Dal 86 yaşında
banner167

Melek Dal 86 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden(merhum Palancı Durmuş ve Zeynep Yelegen) in kızı Akören mahallesinden merhum Mehmet Dal'ın eşi , İsmail, merhum Recep ,Fadime, Mukadder, Ayten, Ayşe ,Hikmet kardeşlerin annesi 

Fahri Ergen, Yahya Kırlangıçlar ,

Mustafa Köleli ,Fatih Güzelöz ,

Ahmet Dal bacanakların kayınvalideleri Melek Dal vefat etmiştir.

   Cenazesi öğle namazından sonra Ulucaminden alınarak gariplik mezarlıgına defnedilecektir.

Kur'an-ı ve taziyesi Güneşli mahallesi Tepebaşı caddesi Nilüfer sokak kendi hanesinde okunacaktır 

İrtibat telefonlar

Oğlu ismail :0539 822 8463

Damadı Fahri : 0542 7412008

Damadı Mustafa 

0542 810 83 05

Damadı Ahmet :

0533 553 0053

Damadı Fatih : 

0 545 521 65 24

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.