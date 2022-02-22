Mehmet Yücel 59 yaşında,

Alkayaoğlu mahallesi Halilağalar kabilesinden Halil ve Havva Yücel ailesinin oğlu, merhum Ahmet Yücel’in kardeşi, Adem, Hasan, Mikail ve Hülya Yücel kardeşlerin babası, Ahmet Yücel’in kayınbabası, Mehmet Yücel İstanbul’da vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Şubat 2022 salı günü Arnavutköy Yaşoluk mah. Yeşil camiinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Taşoluk mezarlığına defnedilecektir.
Ku’ran-ı Kerim’i Arnavutköy Yaşoluk Mahallesi Alkayaoğlu Derneğinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 546 285 50 97 oğlu Hasan Yücel
0 543 540 56 65 oğlu Mikail Yücel
0 531 712 44 89 oğlu Adem Yücel