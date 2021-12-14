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Mehmet Üngüt ( Kedro Mehmet) 50 yaşında

Mehmet Üngüt ( Kedro Mehmet) 50 yaşında
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Mehmet Üngüt  (Kedro Mehmet) 50 yaşında 
Kızılcaoba mahallesinden merhum Durmuş ve Hatice Üngüt ailesinin oğlu, kedro Ali, Sevim ve Şengül kardeşlerin kardeşi Veli Yalçın’ın damadı, Durmuş ve Hiranur kardeşlerin babası Mehmet Üngüt  (Kedro Mehmet) vefat etmiştir. Cenazesi 15 Aralık 2021 çarşamba günü öğle namazına müteakip ulu  camiinde cenaze namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran ı Kerim'i ve taziyesi eski Askerlik şubesi üzerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
 Abisi Ali 0 546 286 66 46 Oğlu durmuş 
0 543 886 73 74

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