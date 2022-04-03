Mehmet Polat 78 yaşında
Çalış Mahallesinden Kamil, Bayram, Mustafa, Abidin, Hacı, Cemil, Rahmetli Veli, Güllü, Fatma, Filiz, Zekiye kardeşlerin kardeşi, Durgül, Nazmiye ve Rahmetli Nazife kardeşlerin babası, Ömür, Mehmet, Erkan, Emel, Onur ve Nigar'ın dedeleri, Mehmet Polat vefat etmiştir.
Cenazesi 4 Nisan 2022 Pazartesi günü
Öğle namazından sonra Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Evi: Kümbet Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak No:4 Yayla Market karşısı
Taziye telefonları :
0507 860 1778 (Ömür Katkıcı)
0 541 371 01 44 (Mehmet Katkıcı)