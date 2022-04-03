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Mehmet Polat 78 yaşında

Mehmet Polat 78 yaşında
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Mehmet Polat 78 yaşında

Çalış Mahallesinden Kamil, Bayram, Mustafa, Abidin, Hacı, Cemil, Rahmetli Veli, Güllü, Fatma, Filiz, Zekiye kardeşlerin kardeşi, Durgül, Nazmiye ve Rahmetli Nazife kardeşlerin babası, Ömür, Mehmet, Erkan, Emel, Onur ve Nigar'ın dedeleri, Mehmet Polat vefat etmiştir.

Cenazesi 4 Nisan 2022 Pazartesi günü

Öğle namazından sonra Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye Evi: Kümbet Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak No:4 Yayla Market karşısı

Taziye telefonları : 

0507 860 1778 (Ömür Katkıcı)

0 541 371 01 44 (Mehmet Katkıcı)

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