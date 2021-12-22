Mehmet Öztoy 101 yaşında
Güneşli Mahallesinden merhum Ziraatçı Kerim Öztoy’un abisi, Esin Baykal, emekli öğretmen Durdu Mehmet Öztoy, Veysel Öztoy, EÜAŞ'tan emekli Ahmet Öztoy, Fatih Öztoy, Aynur Doğan , Ayşe Pürçük’lü kardeşlerin babaları, emekli öğretmen Hasan Baykal'ın ve Elbistan esnaflarından Sadık Doğan'ın kayınbabası, Kerim, Kürşat ve Kaan Öztoy kardeşlerin dedesi, eski çarşı esnaflarından Marangoz Haramoğlu Mehmet Öztoy vefat etmiştir.
Cenaze namazı 23 Aralık 2021 Perşembe günü Ulu Camii'de kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Covid-19 nedeniyle taziyeler telefonla alınacaktır.
Taziye telefonu:
Durdu Mehmet Öztoy: 0544 858 64 49
Veysel Öztoy: 0 541 300 37 50
Ahmet Öztoy: 0 544 501 16 59