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Mehmet Özsoy

Mehmet Özsoy
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Türkveren mahallesinden merhum Abdullah ve Vatan Özsoy’un oğlu; merhum İbrahim ve Bayram Özsoy’un kardeşleri, Yemliha, Hasan, Zeynep kardeşlerin abileri Said ve Hasan kardeşlerin babası, Akif Özsoy, İrfan özsoy, Mehmet Biberi, Kemal Erdem, Atilla Berek bacanakların kayınbabası Mehmet Özsoy vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Türkveren mahallesinde namazı kılınarak Türkveren mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i damadı Mehmet Biber’in evinde okunacaktır. ( Acemiyolu opet petrol ilerisi Ömer Amca Apt. No: 11 )
Taziye telefonu: oğlu Hasan 0553 792 34 46
Damadı Mehmet Biber 0535 516 56 05

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özsoy
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