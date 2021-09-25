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Mehmet Özer 40 yaşında

Mehmet Özer 40 yaşında
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Mehmet Özer 40 yaşında
Lütfi ve Emine Özer ailesinin oğlu, Ümit, Hacı, Özgür,Semra, Mahide, Sevil kardeşlerin kardeşi, Hüdaverdi Özer’in yeğeni,  Adnan, Muhsin, Mustafa, H. Mehmet Solak yeğeni, Kaan, İkra, Efe ve Deniz kardeşlerin babaları, Mehmet Özer vefat etmiştir.
Cenazesi 26 Eylül Pazar günü öğle namazından sonra Akbayır Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbayır Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
 0 541 398 16 46 HulusiÖzer,
0 507 226 86 98 Muhsin Solak.

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