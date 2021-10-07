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Mehmet Mustafa Gül 87 yaşında

Mehmet Mustafa Gül 87 yaşında
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Mehmet Mustafa Gül 87 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden Mehmet Ali ve Habibe Gül ailesinin oğlu, Afşin’den Hasan ve Zübeyde Ķösebalaban ailesinin damadı, Merhum Refika Gül'ün eşi, Merhum İhsan Gül, İlhan Gül, Abdullah Gül, Nur Atabek, Sevim Dedeler, Sevgi Kösebalaban, Habibe Günalmış ve Zübeyde Turan'ın kardeslerin babası, Hüseyin Atabek, Hamdi Dedeler, merhum Mustafa Kösebalaban, İsmet Günalmış ve Fatih Turan bacanakların kayınpederi, emekli Elektrik şefi Mehmet Mustafa Gül 07 Ekim 2021 günü İstanbul'da vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Ümraniye semtinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar 

0 532 370 60 97 oğlu Abdullah

0 505 215 69 57 damadı Hamdi Dedeler

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