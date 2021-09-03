Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında

Çiçek Mahallesinden merhum Börklü Mustafa namı ile anılan Müstafa ve merhuma Fatma Erdal ailesinin oğlu, Mehmet, Ahmet ve Fadime Kazan kardeşlerin kardeşi, Cuma, Halime, Züleyha, İdris, Fatma ve Rabiya kardeşlerin babası, Mehmet Cerit, Sefer Erdal, Serhat Yıldırım ve İbrahim Tatar’ın kayınpederi, Emekli röntgen teknisyeni İbrahim Erdal ve Kargo personeli Abdullah Erdal’ın amcası Mustafa Erdal 2 Eylül 2021 perşembe günü vefat etmiştir.

Taziyesi çiçek Mahallesinde kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar

0539 238 33 20 kardeşi Ahmet

0543 861 72 39 oğlu Cuma Erdal