Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 

Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 
banner167

Mehmet Mustafa Erdal 75 yaşında 
Çiçek Mahallesinden merhum Börklü Mustafa namı ile anılan Müstafa ve merhuma Fatma Erdal ailesinin oğlu, Mehmet, Ahmet ve Fadime Kazan kardeşlerin kardeşi, Cuma, Halime, Züleyha, İdris, Fatma ve Rabiya kardeşlerin babası, Mehmet Cerit, Sefer Erdal, Serhat Yıldırım ve İbrahim Tatar’ın kayınpederi, Emekli röntgen teknisyeni İbrahim Erdal ve Kargo personeli Abdullah Erdal’ın amcası Mustafa Erdal 2 Eylül 2021 perşembe günü vefat etmiştir. 
Taziyesi çiçek Mahallesinde kendi hanesindedir. 
Taziye için telefonlar 
0539 238 33 20 kardeşi Ahmet 
0543 861 72 39 oğlu Cuma Erdal

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Mustafa Erdal 75 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Alpaslan SARI 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, sevenlerinin başı sağ olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Niyazi CERİTLİ 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Etem KUL 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
DERVİŞ DOĞAN 6 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kemal akkuş 6 gün önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İlyas KAR 6 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yahya Ak 6 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Tüm yakınlarının başı sağ olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu İstanbul 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar