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Mehmet Meşe 82 yaşında

Mehmet Meşe 82 yaşında
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Mehmet Meşe 82 yaşında
Balıkçıl köyünden Merhum Ali Meşe'nin oğlu, Durdu, Muzaffer, Hasan, Sitiret, Hatice, Arefe, Zeynep kardeşlerinin babası,  Bekir Çil, Osman Düşgün, Yemliha Avcı ve  Cuma Yalnız bacanaklarinin kayınbabası Mehmet Meşe vefat etmiştir. Cenazesi 8 Mart 2022 salı günü öğlen namazından sonra Balıkçıl mahallesine defnedilecektir.
Taziye ve Kur'an'ı Kerim'i Battalgazi Mahallesi Orhangazi Caddesi oğlu Durdu Meşenin evinde okunacaktır. 

Taziye telefonları
Durdu Meşe 0 539 723 09 01
Muzaffer Meşe 0 541 425 31 71
Hasan Meşe 0 542 402 59 83

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Meşe 82 Yaşında
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