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Mehmet Karpuzoğlu 46 yaşında

Mehmet Karpuzoğlu 46 yaşında

Mehmet Karpuzoğlu 46 yaşında
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Hacı Mustafa ve Behiye Karpuzoğlu ailesinin oğlu, Ehli Karpuzoğlu’nun eşi, Celalettin Rumi, Fatih, Sultan ve Suna kardeşlerin abisi, merhum Hacı Mustafa, Mehmet (memigo) ve eski belediye başkanı merhum Muhammed Karpuzoğlu’nun yeğeni Mehmet Karpuzoğlu vefat etmiştir. Cenaze namazı, 3 Ocak Pazartesi günü Pınarbaşı Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Türkköyü Mezarlığı'nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Taşburun yolu üzeri Hanezar Konutları B Blok Kat 7’deki hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0507 443 6183 kardeşi Celalettin Rumi

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