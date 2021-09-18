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Mehmet Karalar  91 yaşında

Mehmet Karalar  91 yaşında
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Mehmet Karalar  91 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden, İboşlar kabilesinden, uzun zamandır kuyumcular çarşısında bakkallık yapmış olan , Merhum Yunus, Ticaret Borsasından İbrahim, Fatih, Günal ve Güngör kardeşlerin babası, Hamamcılar kabilesinden Hasibe Karalar'ın eşi, Ali Yetişgen ve Alaaddin Bulut'un kayınbabası Mehmet Karalar vefat etmiştir.

Cenazesi Cumartesi ikindi namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınırak, Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 
Kur'an-ı  kerim'i Belediye yanı Ceyhan konutlarında okunacaktır.

Taziye telefonları: 

İbrahim Karalar  05456164616

Fatih Karalar 05077093602

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Karalar  91 Yaşında
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