Mehmet Kara 75 yaşında,

Aslen Ekinözü Altunyaprak (nergele) mahallesinden Veli ve Mercan Kara ailesinin oğlu, Şabibe Kara’nın eşi, Kubilay Kara, Sibel ve Sirel kardeşlerin babası, Adnan Küpcük ve merhum Ahmet Terzi’nin kayınpederi, Didim"de ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Kara vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Ocak 2021 çarşamba öğleden sonra nergelede toprağa verilecektir .

Taziye için telefon

Mehmet Yıldız 0 533 683 03 46