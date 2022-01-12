Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Binlerce çiftçi GES projesi ile sulama ücretinin 5’te 1’ini ödeyecek
Binlerce çiftçi GES projesi ile...
Başkan Kaya: “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın!”
Başkan Kaya: “Çiğ yemedik ki...
Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma geçirdi
Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma...
Öztunç: “Arazi toplulaştırması faydadan çok zarar getirdi”
Öztunç: “Arazi toplulaştırması faydadan çok...
Şehit teğmen Murat Alyakut son yolculuğuna uğurlandı
Şehit teğmen Murat Alyakut son...
banner191
banner162

Mehmet Kara 75 yaşında,

Mehmet Kara 75 yaşında,
banner167

 Aslen Ekinözü Altunyaprak (nergele) mahallesinden Veli ve Mercan Kara ailesinin oğlu,  Şabibe Kara’nın eşi, Kubilay Kara, Sibel ve Sirel kardeşlerin babası, Adnan Küpcük ve merhum Ahmet Terzi’nin kayınpederi, Didim"de ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Kara vefat etmiştir.
Cenazesi 12 Ocak 2021 çarşamba öğleden sonra nergelede toprağa verilecektir .
Taziye için telefon 
Mehmet Yıldız 0 533 683 03 46

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.