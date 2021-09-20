Mehmet Emin Özgen 74 yaşında

Merhum Ökkeş ve Münevver Özgen ailesinin oğlu, Mikail, Nergiz, Gül, Yasemin, Ebru ve Demet kardeşlerin babaları, Erdal Gözükara, Alaaddin Durmaz, Fahri Yıldız ve Sait Saylan bacanakların kayınbabaları, merhum Samittin, Negül, Pakize, Emel, Hacer ve Gülseren kardeşlerin kardeşi, Adile Özgen’in eşi, Mehmet Emin Özgen vefat etmiştir.

Cenazesi 21 Eylül Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camii’nda cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi eski Kızılcaoba Camii yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 530 330 32 58 oğlu Mikail,

0 507 701 1 69 yeğeni Atilla,

0 52 734 93 30 yeğeni Seyit.