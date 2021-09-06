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Mehmet Çevik

Mehmet Çevik
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Mehmet Çevik

Merhum Galip Çevik  ve İsmet Çevik'in oğlu, merhum Galip , Dinçer , İbrahim Ethem Çevik'in babası, Vahide Çevik'in eşi, Adnan Çevik, Mevlüt Çevik, Münevver Kömekoz'un kardeşleri, Mustafa Kömekoz'un kayınbiraderi  Mehmet Çevik ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 7 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camiin'de cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an'ı Kerim-i kardeşi Adnan Çevik'in kendi hanesinde okunacaktır. ( Pınarbaşı Mahallesi, Bozkurtbey Caddesi Güneş Sitesi C blok Kat:1 ,Elbistan Pınarbaşı Ortaokulu yanı)

 Taziye Telefonu : Tel: 0542 421 12 41  kardeşi Adnan Çevik

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çevik
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Fransa 3 gün önce

Vay memedim Allah rahmet eylesin mekanin Cennet olsun insAllah ailesine sabirlar dilerim hem hemserim hem asger arkadasimdi valla uzuldum

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Kemal Götürler 3 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Ö. YÜCE 2 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun.

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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 3 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet dilerim.

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Sait Anteplioglu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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SEMİH SEZER. ANTALYA 3 gün önce

MEHMET KARDEŞİME ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sabit Yinanç 3 gün önce

Merhuma cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Niyazi CERİTLİ 3 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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