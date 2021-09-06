Mehmet Çevik
Merhum Galip Çevik ve İsmet Çevik'in oğlu, merhum Galip , Dinçer , İbrahim Ethem Çevik'in babası, Vahide Çevik'in eşi, Adnan Çevik, Mevlüt Çevik, Münevver Kömekoz'un kardeşleri, Mustafa Kömekoz'un kayınbiraderi Mehmet Çevik ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 7 Eylül 2021 Salı günü öğle namazından sonra Ulu Camiin'de cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an'ı Kerim-i kardeşi Adnan Çevik'in kendi hanesinde okunacaktır. ( Pınarbaşı Mahallesi, Bozkurtbey Caddesi Güneş Sitesi C blok Kat:1 ,Elbistan Pınarbaşı Ortaokulu yanı)
Taziye Telefonu : Tel: 0542 421 12 41 kardeşi Adnan Çevik
Vay memedim Allah rahmet eylesin mekanin Cennet olsun insAllah ailesine sabirlar dilerim hem hemserim hem asger arkadasimdi valla uzuldum