Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’a 51 sözleşmeli personel atanacak
Elbistan’a 51 sözleşmeli personel atanacak
Haftalık vaka sayısı yüz binde 151’e düştü
Haftalık vaka sayısı yüz binde...
Meteoroloji ‘sarı’ kodla uyardı
Meteoroloji ‘sarı’ kodla uyardı
Açık hava toplantılarına 14 gün kısıtlama
Açık hava toplantılarına 14 gün...
Akşener: “Bu harami düzeni birlikte yıkacağız”
Akşener: “Bu harami düzeni birlikte...
banner191
banner162

Mehmet Aydın 65 yaşında

Mehmet Aydın 65 yaşında
banner167

Merhum Çerkez Mahmut ve merhume Remziye Aydın’ın oğlu, Mahmut ve Gati Aydın, Ülker Odacıoğlu, Fadime Yüzbaşı’nın babaları, oto elektrikçi Bekir ve Mekser Aydın ile Nesrin Berkin kardeşi, İbrahim, Mehmet ve Lütfü Bicici'nin enişteleri, Muttalip Odacıoğlu ve Ali Kemal Yüzbaşı’nın kayınbabası cezaevinden emekli gardiyan Mehmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi  17 Aralık 2021 Cuma günü cuma namazından sonra  Ulucamiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı İstiklal ilkokulu ilerisinde Polatlar apartmanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

Kardeşi Bekir Aydın:0542 826 32 97

Kardeşi Mekser Aydın :0539 287 69 85

Oğlu Mahmut Aydın: 0546 820 27 46

Oğlu Fatih Aydın : 0544 450 85 92

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın 65 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.