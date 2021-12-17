Mehmet Aydın 65 yaşında

Merhum Çerkez Mahmut ve merhume Remziye Aydın’ın oğlu, Mahmut ve Gati Aydın, Ülker Odacıoğlu, Fadime Yüzbaşı’nın babaları, oto elektrikçi Bekir ve Mekser Aydın ile Nesrin Berkin kardeşi, İbrahim, Mehmet ve Lütfü Bicici'nin enişteleri, Muttalip Odacıoğlu ve Ali Kemal Yüzbaşı’nın kayınbabası cezaevinden emekli gardiyan Mehmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi 17 Aralık 2021 Cuma günü cuma namazından sonra Ulucamiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı İstiklal ilkokulu ilerisinde Polatlar apartmanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

Kardeşi Bekir Aydın:0542 826 32 97

Kardeşi Mekser Aydın :0539 287 69 85

Oğlu Mahmut Aydın: 0546 820 27 46

Oğlu Fatih Aydın : 0544 450 85 92