Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Valilik, hurda araçlar için genel emir yayınladı
Valilik, hurda araçlar için genel...
MAPEG’ten bir maden sahasına daha işletme ruhsatı onayı
MAPEG’ten bir maden sahasına daha...
23 kişinin alınacağı geçici işe 775 başvuru!
23 kişinin alınacağı geçici işe...
9 mahalledeki 113 adet hazine arazisi satılacak
9 mahalledeki 113 adet hazine...
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
Doğalgaz yardımı için başvurular başladı
banner191
banner162

Mehmet Altıntop 84 yaşında,

Mehmet Altıntop 84 yaşında,
banner167

Mehmet Altıntop 84 yaşında,Aslen Darende Yenipınar köyünden olup, Tepebaşı mahallesinde  ikamet eden merhum Mustafa, Hasan, Hacı, İbrahim ve Hamit Altıntop kardeşlerin babası Mehmet Altıntop 21 Şubat 2022 Pazartesi günü vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeşilyurt caminde (gökkuşağı düğün salonu karşısında ) namazı kılınacaktır.
Cenazesi Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefon.:  
Hasan (oğlu):0535 3791226
Hacı ( oğlu)0538 265 0109
İbrahim ( oğlu) 05384054201
Gazi ( torunu) 0535 602 05 95

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altıntop 84 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.