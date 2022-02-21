Mehmet Altıntop 84 yaşında,Aslen Darende Yenipınar köyünden olup, Tepebaşı mahallesinde ikamet eden merhum Mustafa, Hasan, Hacı, İbrahim ve Hamit Altıntop kardeşlerin babası Mehmet Altıntop 21 Şubat 2022 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeşilyurt caminde (gökkuşağı düğün salonu karşısında ) namazı kılınacaktır.
Cenazesi Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefon.:
Hasan (oğlu):0535 3791226
Hacı ( oğlu)0538 265 0109
İbrahim ( oğlu) 05384054201
Gazi ( torunu) 0535 602 05 95
Mehmet Altıntop 84 yaşında,
21 Şubat 2022 Pazartesi 14:00
Mehmet Altıntop 84 yaşında,Aslen Darende Yenipınar köyünden olup, Tepebaşı mahallesinde ikamet eden merhum Mustafa, Hasan, Hacı, İbrahim ve Hamit Altıntop kardeşlerin babası Mehmet Altıntop 21 Şubat 2022 Pazartesi günü vefat etmiştir.