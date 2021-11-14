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Mehmet Ali Tatar 21 yaşında

Mehmet Ali Tatar 21 yaşında

Mehmet Ali Tatar 21 yaşında
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Söğütlü Mahallesi'nden Hacı İsmail ve Makbule Tatar ailesinin oğlu Ahmet, Ayhan ve Turgay Tatar ile Galip, Ufuk, Özgür ve Hüseyin Türk'ün yeğeni Mehmet Ali Tatar trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenaze namazı, 14 Kasım Pazar günü ikindi namazından sonra Söğütlü Mahallesinde kılınacaktır.  Kur'an-ı Kerim'i, Yunus Emre Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Atak Kent A blok kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Ahmet Tatar 0543 530 8818
Galip Türk 0542 602 7547

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