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Mehmet Ali Çifçi 71 yaşında,

Mehmet Ali Çifçi 71 yaşında,
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Karahasanuşağı Mahallesinden,Hasan ve Fatey Çifçi ailesinin oğlu, Hatice Çifçi’nin eşi,Hanım Çifçi’nin kardeşi,Zebey, Hatey, Resul, Hatey, Güley, Mehmet, Ali ve Gülten Çifçi kardeşlerin abisi, Resul, Mehmet, Ali, Naciye, Nuran, Hatem ve Murat Çifçi kardeşlerin babası, Mehmet Ali Çifçi müzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 04 Mart 2022  Cumartesi vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Mart Cumartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 545 343 90 40 Mehmet Çifçi

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Çifçi 71 Yaşında
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Sait Anteplioglu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Niyazi CERİTLİ 7 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Etem KUL 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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ADEM KANCI 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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