Mehmet Ali Çifçi 71 yaşında,

Karahasanuşağı Mahallesinden,Hasan ve Fatey Çifçi ailesinin oğlu, Hatice Çifçi’nin eşi,Hanım Çifçi’nin kardeşi,Zebey, Hatey, Resul, Hatey, Güley, Mehmet, Ali ve Gülten Çifçi kardeşlerin abisi, Resul, Mehmet, Ali, Naciye, Nuran, Hatem ve Murat Çifçi kardeşlerin babası, Mehmet Ali Çifçi müzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 04 Mart 2022 Cumartesi vefat etmiştir.
Cenazesi 5 Mart Cumartesi günü öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 545 343 90 40 Mehmet Çifçi
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun