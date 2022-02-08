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Medine Polat 91 yaşında

Medine Polat 91 yaşında
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Ekinözü Kabaktepe Mahallesi’nden Hüsnü Polat’ın eşi, merhum Naciye Sarıgüzel, merhum İsrafil, Saffet, çarşı esnaflarından Hurşit ve Zeynep Polat kardeşlerin annesi, PTT Müdürü Nevzat Polat ve Mehmet Sarıgüzel bacanakların kayınvalidesi Medine Polat vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Şubat 2022 Salı günü ikindi namazı sonrasında Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kümbet Mahallesi Yenice Camii yanındaki kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0542 681 0839 oğlu Hurşit Polat

0535 446 3475 oğlu Saffet Polat

0542 542 0844 damadı Nevzat Polat.

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Anahtar Kelimeler:
Medine Polat 91 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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cuma eser 2 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Niyazi CERİTLİ 2 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Mehmet pamir (izmir) 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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Bayram duyar 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hacı Durdu CEHİZ-SAKARYA 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun

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Sabri Ellbozan 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanlara sabır diliyorum nur içinde yatsın

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