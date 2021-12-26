Meliha Yeniçeri 90 yaşında
Merhum Hüseyin ve Elif Albay'ın kızı,
Merhum Ali Albay'ın kardeşi
Merhum Kemal Yeniçeri’nin eşi, Sevim Yüce’nin annesi Cafer Yüce’nin kayınvalidesi MEDİHA YENİÇERİ vefat etmiştir
Cenazesi 27 Aralık 2021 Pazartesi günü öğlen namazından sonra Ulu camiinden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Şahintepesi Güzel yalı sitesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
CAFER YÜCE(Damadı)
0 542 542 57 78
Mediha Yeniçeri 90 yaşında
26 Aralık 2021 Pazar 21:05
Meliha Yeniçeri 90 yaşında