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Mediha Yeniçeri 90 yaşında

Mediha Yeniçeri 90 yaşında
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Meliha Yeniçeri 90 yaşında
Merhum Hüseyin ve Elif Albay'ın kızı, 
Merhum Ali Albay'ın kardeşi
Merhum Kemal Yeniçeri’nin  eşi, Sevim Yüce’nin annesi Cafer Yüce’nin kayınvalidesi MEDİHA YENİÇERİ vefat etmiştir
Cenazesi 27 Aralık 2021 Pazartesi günü  öğlen namazından sonra Ulu camiinden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt Mahallesi Şahintepesi Güzel yalı sitesinde okunacaktır.
Taziye için telefon : 
CAFER YÜCE(Damadı)
 0 542 542 57 78

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