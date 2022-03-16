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Mediha Özesmer 85 yaşında

Mediha Özesmer 85 yaşında
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Merhum Hacı Reşit ve Hayriye Abdik’in kızı merhum Ömer Özesmer’in hanımı, merhum Ahmet Yüksel, Osman ve Ertan Abdik’in, kız kardeşi, Fadil Uzman’ın baldızı, Sariye , TKİ den emekli Semra, Semet, Songül, ve Makbule kardeşlerin annesi, Ahmet Yalçın, Latif, Şahin, Ertan Berk ve Metin Açıkgöz’ün, kayınvalidesi, Mediha Özesmer vefat etmiştir. Cenazesi 17 Mart 2022 Perşembe günü öğle namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı mah. Kışla Cad. Tunç Sok. Kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Samet 0544 501 04 01
Kızı Semra 0544 633 33 03

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Mediha Özesmer 85 Yaşında
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