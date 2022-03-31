Mediha Bayraktar 70 yaşında

Ahmet Bayraktar'ın eşi, Bülent Bayraktar, Levent Bayraktar ve Buket Özkan'ın annesi, Yusuf Ziya ve Şadiye Hazarel'in kızı, Süheyla Kuşoğlu, Gani Hazarel, Abdulhalük Hazarel, Sadettin Hazarel, Zekiye Nakiboğlu, Ayşe Yakın kardeşlerin kardeşi Elbistanlı Mediha Bayraktar vefat etmiştir. Cenazesi 31 Mart 2022 Perşembe günü öğle namazından sonra Hürriyet Mahallesi . İzmir Şirinyer Merkez Camiinde namazı kılınarak Ayrancılar mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonu:
Oğlu Bülent Bayraktar 0532 546 63 14
Oğlu Levent Bayraktar 0532 316 64 97