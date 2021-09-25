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Makbule Maden 81 yaşında

Makbule Maden 81 yaşında
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Makbule Maden 81 yaşında

Akbayır Mahallesinden merhum Ali ve Sultan kızı merhum Mehmet Kırılmaz, merhum Osman Akdaş, merhum Ayşe Bostan, merhum İraz Özdemir, Hatice Culha, Avukat Bilal Kırılmaz kardeşlerin kardeşi, eski muhtar Mehmet Ali Maden’in eşi, Neziha, Davut, Nejla, Sıttık, Mustafa, Sultan, Fazlı, Ülkü kardeşlerin annesi Ahmet Maden, Ömer Tel, Mustafa Özdaş'ın kayınvalidesi, Çağrı ve Teoman Maden’in babaanneleri Makbule Maden vefat etmiştir. 
Cenazesi ikindi namazına müteakip Akbayır mahallesinde kaldırılacak olup, Kur'an’ı Kerim’i kendi hanelerinde okunacaktır. 

Taziye telefonları: 
Oğlu Mustafa Maden      : 0541 422 09 46
Damadı Ahmet Maden    : 0506 463 16 95

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Makbule Maden 81 Yaşında
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