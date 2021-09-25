Mahmut Kocaoğlu 83 yaşında
Büyük Yapalak mahallesinden merhum İsmail ve Emiş Kocaoğlu'nun oğlu, merhum Üsün, Cuma, Ali, Hüseyin ve Hanım ile Hasan kardeslerin abisi, Ali Mansar, Latif, Zahittin, Mehmet, Mustafa ve Abdullah kardeşlerin babası Mahmut Kocaoğlu 25 Eylül 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.Cenazesi 26 Eylül Pazar günü öğle namazından sonra Buyuk yapalak Mahallesi'nde defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Büyük yapalak mahallesinde Oğlu Latif Kocaoğlunun evinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Oğlu Ali Mansar 0541 766 51 99
Oğlu Latif 0544 202 69 69