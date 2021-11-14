Mahmut Erten 39 yaşında

Evcihüyük Mahallesi’nden Abdullah ve Fatma Erten’in oğlu, Mehmet Yılmaz’ın damadı, Mehmet, Selahattin, Fehmi, Celal, Sakine, Ayşe ve Songül kardeşlerin kardeşi, Gülay Erten’in eşi, Abdullah, Berat ve Yusuf Erten’in babası, belediye personeli Gazi, Mustafa ve Şehamit Erten’in amcaoğlu Zekeriya Yılmaz ve Hazirettin Yiğit’in kayınbiraderi Mahmut Erten kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Cenaze namazı 15 Kasım Pazartesi günü Evcihüyük Mahallesi’nde öğle namazını müteakiben kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Evcihüyük Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0545 827 5605 abisi Mehmet

0531 424 8022 abisi Selahattin

0536 527 8621 amcaoğlu Gazi.