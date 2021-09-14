M. Tamer Tap 55 yaşında
Taphasan Kabilesinden merhum Kadir ve Şenay Tap ailesinin oğlu, sağlık memuru merhum Mehmet Tap, rahmetli emekli astsubay Samet Tap, TKİ'den emekli Nedim Tap, merhume Fadime Kurtdede, merhume Kafile Leventoğlu'nun ve Habibe Kılınç’ın yeğeni orman bölge mühendisi M.Tamer Tap kalp krizi neticesinde vefat etmiş. Cenazesi 14 Eylül 2021 Salı günu mersinde toprağa verilmiştir.
Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefon :
0 545 330 98 77 Nedim Tap
M. Tamer Tap 55 yaşında
14 Eylül 2021 Salı 16:42
M. Tamer Tap 55 yaşında