Lütfiye Dal 80 yaşında

Akveren Mahallesi ‘nden merhum Abdurrahman ve Seher Dal’ın kızı, merhum Hurşit ve Mehmet Dal’ın, merhum Nazlı Öztürk’ün, Hafız Hüseyin Dal ve Fadime Göçer ‘in kardeşi, Bayram Dal’ın Hanımı, Kemal, Emiş, İsmail, Mustafa, Ayşe, Halil, Bekir, Ahmet, merhum Seher İnan kardeşlerin annesi, Durmuş Erden, Salih Küçük ve Bayram İnan’ın kayınvalidesi Lütfiye Dal vefat etmiştir. Cenazesi 6 Ekim Çarşamba günü öğle namazından sonra Akverendeki Camiide namazı kılınarak Akveren mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi Tepebaşı Caddesi Barakalar Mevki kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları:

0 505 796 17 54 oğlu İsmail Dal

0 541 245 14 87 oğlu Mustafa Dal

0 546 453 71 23 oğlu Halil Dal

0 505 645 91 12 oğlu Bekir Dal

0 542 212 21 13 oğlu Ahmet Dal

0 542 508 30 88 torunu Hulusi Dal