Lütfiye Boynueğri
Merhum Hafız Mehmet Boynueğri’nin eşi, merhum Hacı Hüseyin Babaoğlu’nun kızı, merhum Abdullah, Ömer, Ahmet Muhtar, Hatice, Hacer, Emine, Rabia kardeşlerin annesi, eski otobüs eşraflarından Ebil Kasım Boynueğri, Mehmet Doğan, Mehmet Yeleğen, Oğuz Babaoğlu bacanakların kayınvalidesi, merhum Abdullah , merhum Halit, Mehmet, Hacı Hüseyin Babaoğlu, İsmail Babaoğlu, merhum Fadime ve merhum Nedime kardeşlerin kardeşi Lütfiye Boynueğri vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak2022 Cumartesi Pınarbaşı Camiinde namazı kılınarak öğle namazından sonra Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.
Ku’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. Mimarsinan Caddesinde damadı Ebil Kasım Boynueğri’nin hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Ebil Kasım Boynueğri damadı 0533 246 76 04
Bedri Boynueğri Torunu 0538 495 07 09
Ahmet Muhtar Boynueğri oğlu 0532 578 19 67
Lütfiye Boynueğri
21 Ocak 2022 Cuma 14:24
Lütfiye Boynueğri
Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun