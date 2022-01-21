Lütfiye Boğnueğri
Merhum Hafız Mehmet Boğnueğri’nin eşi, merhum Hacı Hüseyin Babaoğlu’nun kızı, merhum Abdullah, Ömer, Ahmet Muhtar, Hatice, Hacer, Emine, Rabia kardeşlerin annesi, eski otobüs eşraflarından Ebil Kasım Boğnueğri, Mehmet Doğan, Mehmet Yeleğen, Oğuz Babaoğlu bacanakların kayınvalidesi, merhum Abdullah , merhum Halit, Mehmet, Hacı Hüseyin Babaoğlu, İsmail Babaoğlu, merhum Fadime ve merhum Nedime kardeşlerin kardeşi Lütfiye Boğnueğri vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak2022 Cumartesi öğle namazından sonra Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.
Ku’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. Mimarsinan Caddesinde damadı Ebil Kasım Boğnueğri’nin hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Ebil Kasım Boğnueğri damadı 0533 246 76 04
Bedri Boğnueğri Torunu 0538 495 07 09
Ahmet Muhtar Boğnueğri oğlu 0532 578 19 67
Lütfiye Boğnueğri
21 Ocak 2022 Cuma 14:24
Lütfiye Boğnueğri
Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun