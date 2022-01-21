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Lütfiye Boğnueğri

Lütfiye Boğnueğri
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Lütfiye Boğnueğri
Merhum Hafız Mehmet Boğnueğri’nin eşi, merhum Hacı Hüseyin Babaoğlu’nun kızı, merhum Abdullah, Ömer, Ahmet Muhtar, Hatice, Hacer, Emine, Rabia kardeşlerin annesi, eski otobüs eşraflarından Ebil Kasım Boğnueğri, Mehmet Doğan, Mehmet Yeleğen, Oğuz Babaoğlu bacanakların kayınvalidesi, merhum Abdullah , merhum Halit, Mehmet, Hacı Hüseyin Babaoğlu, İsmail Babaoğlu, merhum Fadime ve merhum Nedime kardeşlerin kardeşi Lütfiye Boğnueğri vefat etmiştir.
Cenazesi 22 Ocak2022 Cumartesi öğle namazından sonra Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.
Ku’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mah. Mimarsinan  Caddesinde damadı Ebil Kasım Boğnueğri’nin hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu: 
Ebil Kasım Boğnueğri damadı 0533 246 76 04
Bedri Boğnueğri Torunu 0538 495 07 09
Ahmet Muhtar Boğnueğri oğlu 0532 578 19 67

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Anahtar Kelimeler:
Lütfiye Boğnueğri
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Muslum Arslan 3 saat önce

Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun

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Akif KIRAL 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hacı Bekir CENGİZLER 2 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Necdet (ZOR) TÜMER Ankara 2 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet diliyorum

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Gülizar Doğan ve çocukları 1 saat önce

Lütfiye teyzeye Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tüm yakınlarının başı sağolsun çok üzüldük...

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Derviş Doğan 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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