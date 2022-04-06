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Lütfi Köker 73 yaşında

Lütfi Köker 73 yaşında
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Lütfi Köker 73 yaşında
Aslen Köprübaşı Mahallesinden olup Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden Hasan Hüsnü ve Şerife Köker'in oğlu, Merhum Kadir Çatalbaş ve Fadime Çatalbaş'ın damadı, Sevim Köker’in eşi, Şerif Köker, Zühal Cıngıl ve Pınar Öztürk'ün babaları, Mehmet Cıngıl ve Mehmet Öztürk'ün kayınbabası ,
Merhum Mükremin, İshak Köker ve Kemal Köker'in kardeşi, Fethi, Yaşar ve Metin Kral'ın dayısı, Hasan Köker'in amcası, Cebrail ve Şahin Çatalbaş'ın enişteleri, Lütfi Köker vefat etmiştir. Cenazesi 06 Nisan 2022 Çarşamba günü öğlen namazından sonra Türkköyü Camii’nde namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Vatan Caddesi No:26’da okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 537 659 09 09 Şerif Köker
0 553 934 02 12 Mehmet Cıngıl
0 546 974 46 46 Mehmet Öztürk

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Lütfi Köker 73 Yaşında