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Leyla Uzun 56 yaşında

Leyla Uzun 56 yaşında
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Merhum Mustafa ve Sariye Uzun ailesinin gelini, Baki ve İclal Rızaoğlu ailesinin kızı,  sanayi esnaflarından Veysel Uzun’un eşi, sanayi esnaflarından Mustafa, Erdal, Serkan kardeşlerin annesi, Cengiz, Murat Rızaoğlu, Meral Kurt  kardeşlerin ablası, Leyla Uzun vefat etmiştir.

Cenazesi 18 Eylül 2021 Cumartesi öğle namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 532 562 9404 eşi Veysel,

0 543 829 19 99 oğlu Mustafa,

0 539 507 30 55 oğlu Erdal,

0 546 794 58 95 oğlu Serkan.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Uzun 56 Yaşında
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